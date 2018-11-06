Директор БДИПЧ ОБСЕ призвал найти виновных в смерти советницы мэра Херсона

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2018 (22)

ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призывает найти и наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ранее Служба безопасности Украины обещала сделать все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить и задержать заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. В воскресенье она скончалась в больнице в Киеве.

"Я глубоко опечалена смертью храброй активистки гражданского общества Екатерины Гандзюк после ужасающего нападения", — написала Гисладоттир в Twitter.

"Лица, виновные в этом порочном преступлении, должны быть привлечены к ответственности. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы", — заявила она.