Эксперт назвал цель санкций США против Ирана

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новые американские санкции ухудшат жизнь простых иранцев, в результате чего могут начаться волнения, а окончательной целью США является смена власти в Иране, считает российский эксперт, директор института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.
Эффект от санкций
"Санкции более жесткие, чем обычно… Для чего все делается? Вопреки болтовне американской, направлены эти санкции, в первую очередь, против иранского народа. Против простых людей, которые и зависят от взаимоотношений государств, торговли между государствами. Поднимаются цены на продукты, ширпотреб", — заявил РИА Новости Виктор Надеин-Раевский.
Серьезным ударом от Ирана будет и отключение от межбанковской системы SWIFT, прогнозирует эксперт.
"Там привыкли к этим санкциям, и, безусловно, будут бороться с этими санкциями, как уже привыкли это делать. Видимо, придется Ирану возвращаться на ту методику работы и внешней торговли… С Китаем рассчитывался в юанях, в Индией – либо бартерные поставки, либо в рупиях. Да, будет замедление роста. Придется сокращать производство нефти, сложности будут с экспортом газа", — прогнозирует эксперт.
Цель — сменить режим аятолл на "американскую" демократию
"Конечно, (волнения) могут вернуться. Были еще при (Махмуде) Ахмадинеджаде (президент Ирана в 2005-2013 годах) "куриные" бунты, когда американцы наложили эмбарго на продукты питания. Были повышения цен на бензин – в Иране (до этого) пользовались бензином очень дешевым. Потом правительство из-за недостатка средств вынуждено было от этих субсидий отказаться. Вынуждены были отказаться от субсидирования хлеба для всего населения", — напомнил эксперт.
Выльются ли возможные беспорядки в революцию, прогнозировать пока сложно.
А в ходе переговоров об отмене санкций, к которым США хочет склонить Иран, "наверное, потребуют, чтобы режим аятолл заменили на американскую демократию, советников приняли американцев в ключевые министерства, как у нас было в России".
"Однако у иранцев по этому поводу своя точка зрения – отказываться от своей системы управления страной не собираются, отказываться от ислама не собираются, и посему на требования (президента США Дональда) Трампа пойти не могут", — говорит российский востоковед
Иран пойдет на ответные меры
"Они способны нанести очень серьезный удар по нефтеэкспорту, нефтеторговле. Стоит перекрыть Ормузский пролив – а это очень серьезные месторождения, которые находятся по его берегам. И тогда удар по мировой экономике будет действительно серьезным. Могут и в других районах нанести ущерб международной торговле нефтью. Тем более что давно руки чешутся и у саудитов – нанести удар по Ирану, и у Ирана – нанести ответный удар. У (саудитов), конечно, новейшее вооружение, но судя по войне в Йемене, это мало помогает", — считает Надеин-Раевский.
США восстанавливают санкции против Ирана
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
МИД РФ заявил, что СВДП себя полностью оправдывает и доказывает свою эффективность. Также Россия осудила "новые деструктивные действия США", которые ухудшают глобальную безопасность и наносят мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.