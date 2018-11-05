Лавров надеется, что Запад осознает тупиковый путь конфронтации

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва надеется на осознание Западом, что конфронтация в отношениях представляет собой тупиковый путь, Россия готова к конструктивному диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочется надеяться, что в западных столицах со временем осознают, что это тупиковый путь", — заявил Лавров в интервью испанской газете "Эль Паис".

"Со своей стороны были и остаемся открыты к тому, чтобы вести конструктивный прагматичный диалог, выстраивать отношения, основанные на принципах международного права, взаимного уважения и учета интересов друг друга", — добавил он.