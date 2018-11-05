Лавров: Россия сожалеет, что Запад не поддержал идею о фронте антитеррора

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сожалеет, что западные партнеры России не поддержали предложенную президентом РФ Владимиром Путиным идею об антитеррористическом фронте под эгидой ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН выдвинул с трибуны ее Генеральной Ассамблеи президент России Владимир Путин еще в сентябре 2015 года. К сожалению, она не получила поддержки западных партнеров", — заявил Лавров в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, "это вызывает сожаление, поскольку террористы угрожают всем без исключения членам мирового сообщества". "Отсидеться "в тихой гавани" больше ни у кого не получится", — считает он.

Лавров назвал также объединение различных сил для борьбы с террористами в Сирии "идеальным решением, к которому мы неоднократно призывали".