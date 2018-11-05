Трамп "не уверен", что встретится с Путиным в Париже

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РАИ Новости. Президент США Донaльд Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но не исключил встречу с российским лидером на "большой двадцатке" в Аргентине.

"Я не уверен, что мы будем встречаться в Париже, вероятно, нет", — сказал президент журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Путиным. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран встретятся в Париже 11 ноября.

При этом Трамп заявил, что предвидит еще "много встреч" с российским лидером. "У нас будет встреча на большой двадцатке, и, вероятно, после этого, много встреч", — отметил Трамп.