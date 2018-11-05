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В сборную России по серфингу войдут повар и балерина

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© Фото : Артем Гвоздулин Один из участников соревнований Onego Heat Surf FestОдин из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
© Фото : Артем Гвоздулин

Бали, 5 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. На Бали завершился Кубок России по сёрфингу, который проходил в рамках фестиваля Onego Heat Surf Fest. В течение трех дней сильнейшие спортсмены показывали, как они умеют "ездить в трубе" и "танцевать на доске". Призеры соревнований получили шанс побороться за место в основном составе сборной России по серфингу и представить нашу страну на Олимпиаде в Токио.

Серфер на Халактырском пляже
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Край волны. Фотопроект "Россия. Территория настоящего"
В качестве локации для соревнований западное побережье острова Бали было выбрано не случайно. Как объяснил РИА Новости президент Российской Федерации Сёрфинга Андрей Кнаус, здесь всегда идеальные волны, поэтому многие прогрессивные серферы из России живут и тренируются в Индонезии. "При этом далеко не каждый из них имеет возможность улететь с острова на несколько месяцев, чтобы принять участие в этапах кубка России. Поэтому было принято решение провести один из этапов отбора на Бали, чтобы дать шанс выступить представителям русского серф-комьюнити и выявить сильнейших из них в условиях, максимально приближенных к соревнованиям высшей лиги", — подчеркнул Кнаус.
© Фото : Олег КолосюкОдин из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
© Фото : Олег Колосюк
Один из участников соревнований Onego Heat Surf Fest

Соревнования проводились в двух дисциплинах: шортборд (короткая доска) и лонгборд (длинная доска). В первой важно сделать на волне как можно больше маневров. "В серфинге есть базовые и прогрессивные элементы. Обычный поворот оценивается ниже, чем прогрессивный с вылетом за волну или проезд в трубе, — объясняет тонкости судейства участник сборной России по серфингу Георгий Феликиди. — Имеет значение и высота волны: чем более высокую вы взяли, тем больше баллов сможете получить".

© Фото : Артем Гвоздулин Один из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
© Фото : Артем Гвоздулин
Один из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
В лонгборде почти нет сложных маневров. Объясняется это тем, что длинной доской довольно трудно управлять. "В этой дисциплине спортсмен должен показать так называемый "танец" — когда серфер бегает по доске от одного конца до другого. Добежав до носа, участник соревнований должен поймать баланс и замереть. Судьи обращают внимание на каждую мелочь, в том числе свесили ли вы пальцы за края доски и сколько именно", — разъясняет Феликиди.
Пляж в Калифорнии
CC0 / larsen9236 /
Серфингист в Калифорнии покоряет огромные волны на надувном матрасе

Каждый спортсмен сам для себя решает, кататься на короткой или длинной доске. "С первой сложнее управляться в плане затраты физических сил — повороты и маневры изматывают. Но на лонгборде труднее поймать баланс, потому что в критический момент его начинает мотать".

Всего за награды в шортборде, который с 2016 года стал олимпийской дисциплиной, боролись 30 мужчин и 15 женщин, в лонгборде — 20 мужчин и 11 женщин. Лучшим на короткой доске стал Дмитрий Невский. На Бали он живет уже восьмой год — в 2010-м взял билет в один конец, чтобы убежать от рутины большого города. "Я жил в Москве, учился на повара, работал в итальянском ресторане. Но суета начала давить, решил уехать. Нашел себя только на Бали. серфинг быстро затянул".

© Фото : Олег КолосюкТренировка по серфингу
© Фото : Олег Колосюк
Тренировка по серфингу
Дмитрий катается также на больших волнах (big wave — еще одно направление серфинга, где спортсмены пытаются покорить волны высотой до 20 метров — прим. авт.). "Например, в июле этого года на Бали пришли рекордные за несколько десятилетий волны. Они были примерно в четыре моих роста, — рассказывает Невский. — На споте кроме меня и еще одного русского парня в тот день никого не было: одних смыло, другие не смогли выгрести. Первая же мысль, которая промелькнула: "что я тут делаю?" Но в итоге катались три часа".
Бразильский серфер установил мировой рекорд
Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд

Несколько раз в тот день Дмитрия накрывало волной. "Сложно передать эти ощущения. Ты находишься в центрифуге, которая рвет тебя на части, не знаешь, где верх, где низ. Но в таких ситуациях я стараюсь расслабиться. Понимаю, что кислорода у меня еще много. Плюс пытаюсь считать до десяти. Хотя в этой центрифуге каждая секунда длится как десять".

Елена Болысова заняла первое место в шортборде среди женщин. На Бали она живет уже семь лет, ради серфинга бросила карьеру балерины. Уверяет, что хрупкое телосложение даже помогает ей в океане. "Меня многие спрашивают: "Лен, у тебя такие тонкие руки, как ты гребешь?" Не буду отрицать, мышечная масса важна в серфинге, сильные ноги позволяют совершать мощные маневры. Но в чем-то худоба мне даже помогает, так как мне очень легко развивать скорость на волне", — поделилась с РИА Новости Елена.

© Фото : Артем Гвоздулин Один из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
© Фото : Артем Гвоздулин
Один из участников соревнований Onego Heat Surf Fest
Как и у большинства серферов, у нее были неприятные инциденты в океане. "Однажды я попала в очень большой свел. Если мощная волна падает, тебя прижимает вниз и тащит по дну. Это был самый страшный момент в моей жизни. Но это океан — нужно быть готовой ко всему!" — улыбается Елена.

"Серфинг— один из самых сложных видов спорта, — считает председатель попечительского совета федерации сёрфинга России Александр Росляков. — Я сам катаюсь и знаю, насколько это нелегко. Но если ты однажды взял в руки доску и полюбил это ощущение, то уже не можешь жить без волн. Я верю, что наши русские спортсмены будут постоянно наращивать свое мастерство. Готов участвовать во всех этапах их подготовки. Впереди Олимпиада, я верю, что наши ребята смогут себя достойно показать. Нужно только время и поддержка". 

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