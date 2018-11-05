В сборную России по серфингу войдут повар и балерина

Бали, 5 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. На Бали завершился Кубок России по сёрфингу, который проходил в рамках фестиваля Onego Heat Surf Fest. В течение трех дней сильнейшие спортсмены показывали, как они умеют "ездить в трубе" и "танцевать на доске". Призеры соревнований получили шанс побороться за место в основном составе сборной России по серфингу и представить нашу страну на Олимпиаде в Токио.
Соревнования проводились в двух дисциплинах: шортборд (короткая доска) и лонгборд (длинная доска). В первой важно сделать на волне как можно больше маневров. "В серфинге есть базовые и прогрессивные элементы. Обычный поворот оценивается ниже, чем прогрессивный с вылетом за волну или проезд в трубе, — объясняет тонкости судейства участник сборной России по серфингу Георгий Феликиди. — Имеет значение и высота волны: чем более высокую вы взяли, тем больше баллов сможете получить".
Каждый спортсмен сам для себя решает, кататься на короткой или длинной доске. "С первой сложнее управляться в плане затраты физических сил — повороты и маневры изматывают. Но на лонгборде труднее поймать баланс, потому что в критический момент его начинает мотать".
Всего за награды в шортборде, который с 2016 года стал олимпийской дисциплиной, боролись 30 мужчин и 15 женщин, в лонгборде — 20 мужчин и 11 женщин. Лучшим на короткой доске стал Дмитрий Невский. На Бали он живет уже восьмой год — в 2010-м взял билет в один конец, чтобы убежать от рутины большого города. "Я жил в Москве, учился на повара, работал в итальянском ресторане. Но суета начала давить, решил уехать. Нашел себя только на Бали. серфинг быстро затянул".
Несколько раз в тот день Дмитрия накрывало волной. "Сложно передать эти ощущения. Ты находишься в центрифуге, которая рвет тебя на части, не знаешь, где верх, где низ. Но в таких ситуациях я стараюсь расслабиться. Понимаю, что кислорода у меня еще много. Плюс пытаюсь считать до десяти. Хотя в этой центрифуге каждая секунда длится как десять".
Елена Болысова заняла первое место в шортборде среди женщин. На Бали она живет уже семь лет, ради серфинга бросила карьеру балерины. Уверяет, что хрупкое телосложение даже помогает ей в океане. "Меня многие спрашивают: "Лен, у тебя такие тонкие руки, как ты гребешь?" Не буду отрицать, мышечная масса важна в серфинге, сильные ноги позволяют совершать мощные маневры. Но в чем-то худоба мне даже помогает, так как мне очень легко развивать скорость на волне", — поделилась с РИА Новости Елена.
"Серфинг— один из самых сложных видов спорта, — считает председатель попечительского совета федерации сёрфинга России Александр Росляков. — Я сам катаюсь и знаю, насколько это нелегко. Но если ты однажды взял в руки доску и полюбил это ощущение, то уже не можешь жить без волн. Я верю, что наши русские спортсмены будут постоянно наращивать свое мастерство. Готов участвовать во всех этапах их подготовки. Впереди Олимпиада, я верю, что наши ребята смогут себя достойно показать. Нужно только время и поддержка".