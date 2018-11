Помпео назвал несмешной шутку иранского командующего в ответ на мем Трампа

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал мем с президентом Дональдом Трампом, анонсирующим санкции против Ирана, и ответную шутку командующего элитным иранским спецподразделением, назвав ее несмешной.

В пятницу Трамп опубликовал в сети микроблогов Twitter мем с отсылкой к слогану сериала "Игры престолов" "зима близко". На картине изображен сам президент с надписью "санкции близко" и датой "5 ноября" — день, когда вступают в силу американские санкции против Ирана. Это сразу породило десятки мемов в интернете.

​На эту публикацию Трампа ответил Касем Сулеймани, командующий элитным иранским спецподразделением. Он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram изображение также в стиле постера "Игры престолов". Сулеймани снабдил эту фотографию надписью "Я буду тебе противостоять" ("I will stand against you").

Отвечая на вопрос журналиста, уместно ли подобное использование Трампом изображения из сериала в данной ситуации, Помпео сообщил, что "Иран представляет угрозу США", и в Вашингтоне "намерены это остановить".

По его словам, вокруг изображения Трампа в стиле "Игры престолов" много шума. "Касем Сулеймани отреагировал. И я не видел, чтобы кто-то из вас (журналистов) это прокомментировал. На руках этого человека американская кровь. Он убил американских солдат. И это не смешно. И действия, которые предпринимает Исламская Республика Иран…, касаются очень серьезных вопросов, которые влияют на всю Европу, Ближний Восток и мир", — сказал Помпео.

Американский телеканал HBO, занимающийся созданием известного сериала "Игра престолов", попросил не использовать шоу в политических целях после того, как Трамп опубликовал мем с отсылкой к сериалу. Компания также опубликовала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на (вымышленный) дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".