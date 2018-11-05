В США рассказали о последствиях обхода санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США незамедлительно введут санкции против тех, кто попробует использовать механизмы обхода ограничений против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США.

"Если физлицо или предприятие будет участвовать в транзакциях, которые нарушают санкционный режим, то, как я говорил ранее, мы будем вводить санкции против активности, направленной на преодоление санкций… Вы увидите одно из самых быстрых решений (о включении в санкционный лист – ред.) по этому вопросу. Мы призываем людей не допускать участия в каком-либо инструменте, который нарушает наш режим санкций", — ответил он на вопрос журналистов, какие санкции могут быть применены против этого предприятия.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.