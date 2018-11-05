США предоставили АЭС Бушер временное исключение из санкций

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выводят из-под иранских санкций проект АЭС "Бушер".

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят в первую очередь экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

"Это довольно сложная область. Есть три (проекта). Бушер — один из трех", — сказал Помпео журналистам. Он отметил, что это исключение временное. Помпео добавил, что США скоро опубликуют список всех трех проектов в области мирной энергетики, которым Вашингтон предоставит временное исключение из санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2"). На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.