США ввели санкции против иранского транспортного сектора

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели в понедельник полномасштабные санкции против иранского транспортного сектора, включая Национальную иранскую танкерную компанию, говорится в сообщении Минфина США.

Среди тех, кто попал под санкции в области морских грузовых перевозок, значится национальный морской перевозчик Ирана, "Судоходные перевозки Исламской Республики Иран" (IRISL), нефтяной транспортный гигант "Национальная Иранская Танкерная Компания" (NITC).

В список также добавлены 65 дочерних компаний IRISL и связанные с ними лица.

"Кроме того, 122 судна также были идентифицированы как имущество, в котором IRISL заинтересована", — подчёркивает минфин США. Кроме того, под санкции попали крупнейшие иранские авиакомпании и их 65 самолётов, добавляет американский минфин.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.