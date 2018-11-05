Глава МИД Ирана назвал условие для начала переговоров с США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иран готов к дипломатическим переговорам с США при условии, если администрация президента США изменит свой подход к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана (СВДП), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу USA Today.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти восемь стран.

По словам Зарифа, правительство Ирана готово пересмотреть дипломатические отношения с США при условии установления "основ для продуктивного диалога" по СВДП.

"Я считаю и считал, что мы сможем создать другой пример, оставив прошлое позади. К сожалению, эта администрация доказала, что это невозможно", — заявил глава ведомства, отметив при этом, что администрация Трампа "может изменить свой подход".

"Мы подождём завершения нынешнего подхода, хотя администрация Трампа может применить другой подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела США, американцы должны сами выбирать президента страны, но мы хотим увидеть новый подход", — добавил Зариф.