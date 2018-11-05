США внесли в список санкций крупнейшего иранского авиаперевозчика

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США включили в список антииранских санкций крупнейшую иранскую авиакомпанию Iran Air, сообщает министерство финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) идентифицировало Iran Air как национальную авиакомпанию Ирана, в соответствии с административным указом 13599, как принадлежащую или контролируемую правительством Ирана. OFAC также добавила в список специально отмеченных граждан и заблокированных лиц 67 самолетов, эксплуатируемых Iran Air", — говорится в заявлении минфина.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.