США ввели санкции против 70 финансовых организаций Ирана

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. США ввели санкции в отношении 70 финансовых организаций Ирана, в том числе 14 крупнейших банков в стране, сообщает американский минфин.

"Сегодня более 70 финансовых институтов Ирана и связанных с ними зарубежных подразделений внесены в санкционный лист", — отмечается в сообщении ведомства.

Среди этих финансовых организаций Bank Melli, Arian Bank, Future Bank B.S.C, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG и другие. США обвиняют эти банки в помощи в финансировании Ираном "дестабилизирующей деятельности". Заявляется, что Иран направлял на поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) миллиарды долларов.

"Некоторые из обозначенных сегодня банков служили финансовыми каналами для КСИР, Министерства обороны и Вооруженных сил Ирана", — добавляется в сообщении.