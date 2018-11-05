США предоставили временные исключения из иранских санкций восьми странам

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из иранских санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана. При этом Помпео ранее заявлял, что США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана.

"Исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции", — сказал он журналистам.