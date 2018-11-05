Профсоюз горняков Украины ожидает погашения долгов по зарплате шахтерам

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассчитывает, что во вторник шахтерам поступят деньги для погашения долгов по зарплатам.

Горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже больше двух недель не поднимались на поверхность, протестуя против долгов по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что задолженность перед горняками шахты составляет 126,8 миллиона гривен (4,5 миллиона долларов).

"Только завершилось совещание у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, где рассматривались вопросы о состоянии дел в угольной отрасли. Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова доложила премьер-министру о том, что документально подтверждено решение о выпуске 300 миллионов гривен (около 10,6 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт… Хочется надеяться, что эти 300 миллионов гривен уже завтра поступят на карточные счета горнякам", — написал Волынец на странице в Facebook в понедельник.

При этом Волынец отметил, что для решения "критической ситуации в угольной отрасли и топливно-энергетическом комплексе Украины" необходима кооперация всех органов власти.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Волынец ранее сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет более 40 миллионов долларов. Тем временем горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области продолжают протест под землей уже две недели, требуя зарплат.