В ДНР за неделю обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов за неделю, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 77 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов, в результате чего было выявлено и обезврежено 837 единиц взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.

В октябре МЧС ДНР сообщал, что с начала года в республике обезвредили более 13,5 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.