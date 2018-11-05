Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея «Исламской революции и Священной обороны» в Тегеране. Архивное фото

Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея «Исламской революции и Священной обороны» в Тегеране. Архивное фото

ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости. Препятствуя санкциями политике Ирана в регионе, США приносят в жертву интересы ядерного нераспространения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вашингтон объясняет своё решение стремлением противодействовать политике Ирана в регионе, которую он считает вредоносной. В результате получается, что интересы ядерного нераспространения приносятся в жертву посторонним задачам", — сказал постпред.

"В целом, можно сказать, что интересы ядерного нераспространения занимают в иерархии внешнеполитических приоритетов Вашингтона далеко не столь высокое место, как это им декларируется, иначе США не стали бы действовать столь безответственно и вызывающе", — добавил он.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.