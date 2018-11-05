В Германии обеспокоены ростом числа нападений на активистов на Украине

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство Германии на Украине заявило об обеспокоенности ростом числа нападений на активистов и политиков в стране и призывало привлечь к ответственности виновных в нападениях.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице.

"Нас потрясла смерть Екатерины Гандзюк. Мысленно мы рядом с ее близкими и друзьями. Мы глубоко обеспокоены ростом числа нападений на активистов и политиков. Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности. Нельзя допустить господства атмосферы безнаказанности", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.