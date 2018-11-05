ЕК пока не комментирует ситуацию вокруг санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии отказался комментировать в понедельник на брифинге ситуацию с вступлением в силу второй порции санкций США против Ирана и созданием ЕС механизма их обхода, сославшись на уже распространенное ранее главой европейской дипломатии заявление.

На брифинге в Еврокомиссии журналисты задали вопрос о возможных сроках вступления в силу специального целевого механизма по обеспечению финансовых и торговых операций с Ираном.

"Я призываю вас ознакомиться с заявлением Федерики Могерини, которое ранее было распространено по этому вопросу в пятницу. В детали сейчас я вдаваться я не буду, останемся на данном этапе на том, что было сказано. Если ситуация изменится, мы вернемся к этому", — сказал представитель ЕК Маргаритис Схинас журналистам, которые дважды пытались узнать официальную реакцию ЕК на ввод санкций.

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания распространили в пятницу совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США.

В нем отмечалось, что "в последние недели эти усилия активизировались, особенно те, которые лежат в основе европейской инициативы по созданию специального целевого механизма, над созданием которого мы продолжаем работу".

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.