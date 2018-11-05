В ЛНР назвали деструктивной позицию Киева на переговорах в Минске

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Позиция представителя Киева в группе по гуманитарным вопросам контактной группы Ирины Геращенко деструктивна и направлена на срыв минских договоренностей, заявила РИА Новости представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
Кобцева отметила, что Геращенко в переговорном процессе не принимает очного участия уже на протяжении длительного времени. Она добавила, что Геращенко также заблокировала и не желает обсуждать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска через линию соприкосновения в районе населенного пункта Счастье.