БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. ЕС ожидает от властей Украины "удвоения усилий" по расследованию дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и привлечению виновных к ответственности, а также принятия мер по защите гражданских активистов и журналистов, заявил в понедельник журналистам официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Мы рассчитываем, что власти Украины удвоят усилия для быстрого расследования этого преступления и привлечения всех виновных к ответственности", — заявил в понедельник представитель ЕК, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в ЕС также ожидают, что власти Украины предпримут шаги для обеспечения защиты гражданских, общественных активистов, а также журналистов, ведущих расследования, от нападений.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.