Ульянов раскритиковал мотивировку решения США по санкциям к Ирану

ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости. Мотивировка США решения по санкциям в отношении Ирана не выдерживает никакой критики, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Прежде всего, мотивировка этого шага не выдерживает никакой критики. Например, в Вашингтоне говорят, что ядерная сделка "ужасна", но в чем заключается этот "ужас", остаётся не очень понятным. Если в том, что со временем Иран должен освободиться от добровольных самоограничений в ядерной сфере, то это полностью соответствует договору о нераспространении ядерного оружия, который признает неотъемлемое право каждого государства на мирное использование ядерной энергии", — сказал постпред.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.