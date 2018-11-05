Постпред России в Вене назвал навязывание США линии по Ирану возмутительным

ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости. Грубое навязывание США своей линии поведения другим странам в отношении Ирана вызывает возмущение, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вызывает возмущение то, что США грубо навязывают свою линию поведения другим государствам и под угрозой санкций требуют от них действовать вразрез с резолюцией Совета безопасности ООН, одобрившей ядерную сделку. Хотелось бы надеяться, что не все поддадутся этому давлению", — сказал постпред.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.