Санкции США против Ирана усложняют ситуацию, считает президент Швейцарии

БЕРН, 5 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, санкции против Ирана только усложняют ситуацию, заявил на пресс-конференции президент Швейцарии Ален Берсе.

Он напомнил, что Швейцария сыграла свою роль в достижении сделки, предоставив свою территорию для переговоров "шестерки" и Ирана.

"Мы всегда выступали за то, чтобы эта сделка была… Она работает, Иран выполнял сделку. И когда я встречался с президентом Ирана Роухани в этом году, я сказал ему, что для нас важно это соглашение. Санкции (США против Ирана) не являются сюрпризом, о них уже было объявлено. Они усложняют ситуацию, но для нас важно, чтобы сделка выполнялась", — сказал он.

В понедельник в силу вступил второй пакет санкций США против Ирана. Он затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.