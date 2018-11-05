МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном СВПД, напомнил постпред России в Вене

ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости. МАГАТЭ продолжает подтверждать полное выполнение Тегераном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вопрос не в том, занимается ли Иран обогащением урана, а в том, чтобы обогащенный уран не использовался в запрещённых целях. Удостоверить это может только секретарит МАГАТЭ, который раз за разом подтверждает полное выполнение Тегераном своих обязательств", — сказал постпред.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.