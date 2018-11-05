Постпред России в Вене прокомментировал решение по санкциям против Ирана

ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости. Решение США по санкциям против Ирана вздорное и опасное по своим последствиям, поскольку торпедирует Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Принятое Соединенными Штатами решение является вздорным и очень опасным по своим последствиям, поскольку торпедирует важнейшее международное соглашение, одобренное Советом безопасности ООН", — сказал постпред.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.