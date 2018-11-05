Молдавию пригласили наблюдателем на заседание глав государств ЕАЭС

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получил приглашение принять участие в заседании глав государств-участников ЕАЭС, поскольку республика является наблюдателем при совете.

"Я получил приглашение принять участие в заседании глав государств-участников ЕАЭС, которое состоится в начале декабря", — заявил Додон в понедельник на брифинге по итогам визита в Москву.

Он напомнил, что Молдавия в мае получила статус страны наблюдателя. Предстоящее мероприятие будет первым, в котором примет участие Додон после получения страной этого статуса.

Статус наблюдателя был присвоен Молдавии единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая. Рабочая группа учреждена в рамках меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдавией в апреле 2017 года.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.