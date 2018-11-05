В Раде предложили создать комиссию по делу об убийстве херсонской чиновницы

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает заслушать на профильном комитете Верховной рады руководство правоохранительных органов по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и создать в парламенте следственную комиссию, заявил в понедельник лидер фракции Артур Герасимов.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Мы предлагаем заслушать на профильном комитете руководителей соответствующих силовых органов, получить информацию и по результатам заслушивания принять решение о создании следственной комиссии", — заявил Герасимов в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций. По его словам, БПП готова делегировать в следственную комиссию своих представителей.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.