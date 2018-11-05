Площадкой для урегулирования споров может быть только ООН, заявил Медведев

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Россия и Китай исходят из того, что только ООН может быть площадкой для урегулирования международных споров, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"И Россия, и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности, стало быть, у нас особая миссия при принятии решений, которые имеют значение для всего человечества, на площадке Организации Объединённых Наций. Кстати сказать, наши страны исходят из того, что единственной всеобъемлющей площадкой для разрешения всякого рода международных споров, проблем является именно Организация Объединённых Наций, а не какие-то суррогаты или придуманные виртуальные организации, где что-либо рассматривается", — заявил Медведев в ходе онлайн-конференции в рамках визита в Китай, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей о совестной работе РФ и КНР в сфере безопасности.

Он добавил, что две страны уже давно сотрудничают в сфере безопасности, но сейчас появляются новые угрозы, например киберпреступность; взаимодействие идёт и по этим направлениям, заверил российский премьер.