Жители индийской деревни до смерти забили тигрицу, напавшую на человека

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жители деревни в штате Уттар-Прадеш на севере Индии сбили на тракторе, а затем добили палками 10-летнюю тигрицу, напавшую на человека, сообщает телеканал NDTV.

Как сообщает телеканал, тигрица напала на 50-летнего мужчину около Национального парка Дудхва, позже он скончался от полученных ран в больнице. Разгневанные жители деревни проникли в центральную часть заповедника, предположительно избили лесничих и захватили трактор. Отыскав тигрицу, они сбили ее, переехали трактором и добили раненое животное "тяжелыми палками".

"50-летнего мужчину растерзали, когда он шел в свою деревню через джунгли. Затем некоторые маргинальные элементы собрались вместе и забили тигрицу до смерти. Мы выявили виновных и собираемся подать полицейский отчет об этом происшествии и арестовать их", — сказал Махавир Коджиланги, директор Национального парка Дудхва.

Чиновники лесного департамента заявили, что тигрица ни разу не напала на людей за последние 10 лет, и призвали полицию арестовать виновных в убийстве представителя исчезающего вида. Жители деревни, напротив, уверяют, что несколько раз жаловались лесникам, так как тигрица нападала на их скот в течение двух недель, и это "приводило их в ужас".

Как отмечает телеканал, убийство второй тигрицы за неделю обостряет дискуссию об эффективности природоохранных усилий в Индии.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в индийском штате Махараштра после трех месяцев охоты застрелили тигрицу Авни, которая, предположительно, убила 13 человек за последние два года. Два ее 10-месячных тигренка остались в живых.