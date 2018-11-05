Финляндия начнет председательство в Совете Европы 21 ноября

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Председательство Финляндии в Совете Европы начнется 21 ноября и будет подчеркивать работу организации по укреплению прав человека и верховенству закона, сообщает в понедельник правительство страны.

"Приоритетами председательства Финляндии в Совете Европы являются: укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе; поддержка равенства и прав женщин; сосредоточение внимания на молодежи и предотвращение её радикализации", — говорится в сообщении.

Финляндия также хотела бы углубить понимание того, как новые технологии влияют на права человека. 26-27 февраля 2019 года в Хельсинки будет организована международная конференция по искусственному интеллекту и правам человека.

В сообщении уточняется, что Финляндия будет председательствовать в то время, когда Совет Европы сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами. Актуальные политические вопросы будут включать право голоса России в организации и невыплату российских взносов в Совет Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд посетит Финляндию 8 ноября, он встретится с министром иностранных дел Тимо Сойни, президентом Саули Ниинистё и спикером парламента Паулой Рисикко.

Председательство Финляндии в Совете Европы продлится до конца мая 2019 года.