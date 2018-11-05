В Алма-Ате расследуют смерть известного каскадера в ночном клубе

АЛМА-АТА, 5 ноя – РИА Новости. Полиция ведет расследование по факту смерти известного казахстанского каскадера Касыма Жумагужина после выступления в одном из ночных клубов Алма-Аты на вечеринке по случаю Хэллоуина, сообщила пресс-служба городской полиции.

Ряд казахстанских СМИ со ссылкой на менеджера по коммуникациям группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Евгению Ли сообщили, что причиной смерти Жумагужина стал инфаркт. В ночь с субботы на воскресенье каскадер принимал участие в шоу-программе в одном из баров Алма-Аты, где играл роль мумии, подвешенной к потолку. При этом, по ее словам, подобная подвесная система не раз использовалась при съемках фильмов, а петля, накинутая на шею Жумагужина, была бутафорской. У каскадера был напарник, который следил за выполнением трюка. Уже после завершения шоу-программы Жумагужин почувствовал себя плохо.

"Следственным отделом управления полиции Медеуского района города Алма-Аты в настоящее время расследуется факт смерти гражданина Жумагужина К., 1984 года рождения, имевшей место в ночном клубе "ТСБ", — говорится в распространенном пресс-релизе полиции.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти человека. Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, по результатам чего будут установлены более подробные обстоятельства произошедшего, а также будет принято окончательное процессуальное решение.

Каскадеру было 34 года, Жумагужин принимал участие в съемках фильмов "Рэкетир", "Код апокалипсиса", "Меч Махамбета", "Волкодав из рода Серых псов", "Дневной дозор", "Кочевник" и многих других.