Спикер Рады призвал наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона

КИЕВ, 5 ноя- РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал правоохранительные органы найти и наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной, и я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления", — заявил Парубий в ходе Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.