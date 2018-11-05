ВСУ начали чаще использовать беспилотники в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотников в Донбассе для корректировки огня и нанесения ударов по самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее народная милиция ДНР неоднократно заявляла о применении украинскими силовиками беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе, что является нарушением минских соглашений. Накануне в ДНР заявили, что сбили два ударных БПЛА силовиков юге республики.

"Последние полгода украинская сторона крайне активизировала использование БПЛА по всей линии боевого соприкосновения. Чаще эти случаи фиксируются на Донецком и Мариупольском направлениях", — заявил Безсонов.

По его словам, украинские силовики используют беспилотники для корректировки огня, а также в качестве ударных БПЛА. Он также добавил, что украинские силовики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ в Донбассе. Это выражается как "в физическом недопуске на конкретный объект, так и в препятствии полетам БПЛА ОБСЕ в зоне ответственности украинских подразделений".

"По данным самих же представителей ОБСЕ, в октябре текущего года были зафиксированы случаи электронного перехвата БПЛА на подконтрольной Украине территории в районе Светлодарска, а также на Мариупольском направлении", — добавил Безсонов.