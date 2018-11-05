В Калькутте горит восьмиэтажное офисное здание

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя — РИА Новости. Сильный пожар произошел в понедельник в восьмиэтажном офисном здании в одном из густонаселенных районов столицы индийского штата Западная Бенгалия Калькутты, сообщает местная полиция.

По данным правоохранительных органов, пожарная сигнализация сработала около 11 часов утра по местному времени (08.30 мск). Огонь, предположительно, вспыхнул в серверной комнате и вскоре распространился по всему этажу. В настоящее время на месте работают 11 пожарных бригад.

Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют, подтвердили в полиции.

На фотографиях, размещенных очевидцами в социальных сетях, видно, как люди организованно покидают здание, над которым поднимаются клубы черного дыма. Как сообщают пожарные службы, всех находившихся внутри людей удалось безопасно эвакуировать.

Причина пожара пока не называется.