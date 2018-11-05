В Калькутте горит восьмиэтажное офисное здание

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя — РИА Новости. Сильный пожар произошел в понедельник в восьмиэтажном офисном здании в одном из густонаселенных районов столицы индийского штата Западная Бенгалия Калькутты, сообщает местная полиция.
Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют, подтвердили в полиции.
На фотографиях, размещенных очевидцами в социальных сетях, видно, как люди организованно покидают здание, над которым поднимаются клубы черного дыма. Как сообщают пожарные службы, всех находившихся внутри людей удалось безопасно эвакуировать.
Причина пожара пока не называется.
Fire at Kolkata's Apeejay building. 10 fire tenders which were rushed to the site have brought it under control. No one has been hurt. Fire was first detected in the server room on the 5th floor of the high rise. #ReporterDiary (@iindrojit)— India Today (@IndiaToday) 5 ноября 2018 г.
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