Верховный лидер Ирана ответил на санкции со стороны США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американские санкции позволили Ирану обеспечить самодостаточность собственной экономики, заявил накануне верховный лидер аятолла Али Хаменеи на фоне введения ограничений со стороны Вашингтона.

Хаменеи выступил на митинге, который был посвящен годовщине захвата американских заложников в Иране во время Исламской революции 1979 года. Тогда Вашингтон разорвал отношения с Тегераном и ввел ограничительные меры. Введение новых ограничений со стороны США совпало по времени с годовщиной этого эпизода революции.

"Важно понимать, что в этом противоборстве длиной в 40 лет Иранская республика победила, а США проиграли. Цель американских санкций — калечить и сдерживать экономику Ирана, но на самом деле они подтолкнули страну к самодостаточности", — приводит телеканал Press TV слова верховного лидера.

По словам Хаменеи, Вашингтон санкциями пытается добиться доминирования над Ираном, которое было при правлении лояльного США режима персидского шаха.

Санкции против Ирана

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения и о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

Остальные члены "шестерки" осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.