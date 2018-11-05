Зампостпреда России при ОБСЕ призвал обратить внимание на сайт "Миротворец"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин призвал организацию вспомнить о резолюции Европарламента, осуждающей проявления расизма и ксенофобии, в связи с деятельностью скандально известного украинского сайта "Миротворец".

По его словам, в списках сайта уже есть статьи об ОБСЕ, имена журналистов и иностранных дипломатов.

"ОБСЕ следует обратить внимание на резолюцию Европарламента, осуждающую проявления фашизма, расизма и ксенофобии. Мы призываем Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине подготовить соответствующий тематический доклад", — приводятся слова Балакина в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

.@dmitrybalakin: The lists of the extremist web-site "Mirotvorets” already include articles about OSCE, names of journalists and foreign diplomats #Ukraine — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 5 ноября 2018 г.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.