Суд в Греции отложил рассмотрение апелляции на выдачу Винника во Францию

АФИНЫ, 5 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг отложил до 19 ноября рассмотрение апелляции адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Причиной переноса слушаний стала болезнь прокурора, задействованного в деле.

Заседание в понедельник длилось две-три минуты. Председатель суда не стала даже выслушивать заявления адвокатов и свидетеля — адвоката Тимофея Мусатова, вызванного на суд в качестве свидетеля защиты.

Намеченный на 6 ноября допрос Винника в Салониках французскими следователями отменён. Его дата будет назначена дополнительно, сообщила РИА Новости адвокат Зои Константопулу.

Суд первой инстанции в Салониках 13 июля постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Винника по европейскому ордеру. Защита обжаловала решение.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия.

Запрос о выдаче Винника направила греческим властям и Франция. Франция обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года Винник уже находился в греческой тюрьме, а во Франции никогда не был.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру.