В Киргизии начался суд против подозреваемого в растрате премии Айтматова

БИШКЕК, 5 ноя – РИА Новости. Судебный процесс в отношении бывшего вице-премьер-министра Киргизии Аскарбека Шадиева, подозреваемого в растрате премии Межпарламентской (МПА) СНГ имени Чингиза Айтматова начался в понедельник в Киргизии, сообщила РИА Новости представитель канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГНКБ) Киргизии выдвинул обвинение в отношении бывшего первого вице-премьера страны, депутата Жогорку Кенеша (парламента) Аскарбека Шадиева. По информации прокуратуры, в июне 2017 года Шадиев, возглавлявший международный комитет парламента Киргизии, заявил о необходимости выделить 30 тысяч долларов для вручения литературной премии имени Чингиза Айтматова в рамках ассамблеи МПА СНГ. Деньги были выделены из бюджета, но так и не поступили в секретариат МПА СНГ.

Во время процесса адвокат подсудимого Учкун Каримов заявил ходатайство о приостановлении судебного производства в связи с тем, что его подзащитный не ознакомлен с материалами уголовного дела и не получал копию обвинительного заключения, что, по его мнению, является грубым нарушением судопроизводства, не получил копию обвинительного заключения. Однако судья Эмиль Каипов отказал в ходатайстве, отметив, что дело может быть рассмотрено заочно, без участия подсудимого, который скрывается от следствия.

Шадиев, был объявлен в розыск в июне этого года правоохранительными органами страны. По версии следствия, один из богатейших людей республики переправился через реку на границе с Таджикистаном, после чего, по дипломатическому паспорту вылетел из Душанбе в Москву, а далее в Нью-Йорк.