ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал восстановление американских санкций против Ирана "критическим ударом" по его присутствию на Ближнем Востоке, включая Сирию.
"Одним махом Соединенные Штаты наносят критический удар по иранскому присутствию в Сирии, Ливане, Газе, Ираке и Йемене", — написал Либерман в Twitter.
МИД Израиля также назвал санкции "важным шагом, направленным на то, чтобы убедить аятолл отказаться от террористической деятельности, которая угрожает нашему региону".
Ранее президента США Дональда Трампа за "исторический шаг" поблагодарил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Спасибо президенту Трампу за этот исторический шаг. Санкции действительно начинаются", — добавил глава правительства.