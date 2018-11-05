В Израиле назвали санкции США "ударом" по присутствию Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал восстановление американских санкций против Ирана "критическим ударом" по его присутствию на Ближнем Востоке, включая Сирию.

В понедельник вступает в силу второй пакет санкций США, который затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.

"Одним махом Соединенные Штаты наносят критический удар по иранскому присутствию в Сирии, Ливане, Газе, Ираке и Йемене", — написал Либерман в Twitter.

МИД Израиля также назвал санкции "важным шагом, направленным на то, чтобы убедить аятолл отказаться от террористической деятельности, которая угрожает нашему региону".

Ранее президента США Дональда Трампа за "исторический шаг" поблагодарил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Много лет я призывал к полному возобновлению санкций против террористического режима в Иране, который ставит под угрозу весь мир. Эффект от первоначальных санкций уже ощущается — падение риала, иранская экономика в упадке. Мы видим реальные результаты", — сказал он.

"Спасибо президенту Трампу за этот исторический шаг. Санкции действительно начинаются", — добавил глава правительства.