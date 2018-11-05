Британское детское шоу раскритиковали за гендерно-нейтральных снеговиков

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Британское детское шоу Catie"s Amazing Machines ("Удивительные машины Кэти") телеканала CBeebies подверглось критике за использование в эфире гендерно-нейтрального обозначения для слова "снеговик", сообщает издание Sun.

"Снег потрясающий. Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках", — цитирует издание фразу 20-летней ведущей шоу Кэти Маннингс.

Телеканал CBeebies ориентирован на молодую аудиторию и находится под управлением Британской телекорпорации Би-би-си. Как отмечает издание, многие родители в интернете выразили недовольство по поводу употребления слова "снеголюди", называя шоу "политически корректным мусором" и "еще одной причиной отказаться от лицензионного сбора" Би-би-си.

Часто употребляемое в русском языке слово "снеговик" — мужского рода, однако существует синоним женского рода — фразеологизм "снежная баба", который исторически обозначал "фигуру человека, слепленную из снега".

Предполагается, что на Руси снеговики почитались как духи зимы, и что к ним возносили просьбу о помощи, милосердии и уменьшении длительности холодов. По мнению исследователей, на Руси верили, что воздух населён небесными девицами, повелевавшими туманами, облаками, снегами, и поэтому в их честь устраивались торжественные ритуалы, включая лепку снежных баб. Возможно, поэтому в "руки" снеговику давалась метла — чтобы он мог взлететь в небо.

Отголосок предания о происхождении облачных духов из тающих весною льдов и снега отразился в народном сказании о Снегурке, которая в некоторых вариантах сказки родилась из снега, а где-то — была создана как снежная баба, но ожила.