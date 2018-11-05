Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (38)

Украинский военнослужащий во время подготовки боекомплекта. Архивное фото

Украинский военнослужащий во время подготовки боекомплекта. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 15 раз", — заявил в понедельник представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР более 80 мин и снарядов, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

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