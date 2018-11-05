Лондон призвал Киев наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что люди, ответственные за нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Грустно слышать, что Екатерина Гандзюк умерла. Она боролась с ее ужасными травмами с мужеством и достоинством. Важно, чтобы лица, ответственные за это ужасное нападение, были привлечены к ответственности", — написала Гоф в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.