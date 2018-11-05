Спикер Шри-Ланки заявил, что не признает новое правительство

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Спикер Шри-Ланки Кару Джаясурия в понедельник заявил, что не признает новое правительство, пока оно не представит большинство в парламенте, сообщает издание Colombo Page со ссылкой на заявление спикера.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье принял решение перенести возобновление работы парламента на 14 ноября, хотя ранее обещал созвать 7 ноября сессию парламента, в работе которого был назначен перерыв на фоне продолжающегося политического кризиса в стране.

"Поскольку большинство (в парламенте – ред.) считает, что все изменения в парламенте противоречили Конституции и парламентской традиции, и большинство просило признать парламент в его прошлом составе, я вынужден буду признать прежнее положение сил в парламенте, пока одна или другая сторона не смогут продемонстрировать большинство", — подчеркнул спикер.

Джаясурия также раскритиковал президента страны Майтрипалу Сирисена за то, что он изменил своему обещанию созвать парламент 7 ноября. Спикер заявил, что сохранит существовавшее положение сил в парламенте до созыва новой сессии.

Махинда Раджапаксе, который в период с 2005 по 2015 год занимал пост президента республики, 26 октября был назначен президентом Сирисеной на пост премьер-министра Шри-Ланки. В свою очередь, экс-премьер островного государства Ранил Викрамасингхе заявил, что, согласно конституции, он все еще является главой правительства. Отмечалось, что 19 поправка к конституции Шри-Ланки ограничивает полномочия президента, не позволяя ему отправить в отставку избранного демократическим путем премьер-министра "подобным образом". Вслед за этим президент Сирисена назначил перерыв в работе парламента, а по стране прокатилась волна протестов.

Ряд стран, в том числе США, уже выразили озабоченность относительно разворачивающегося политического кризиса на Шри-Ланке и призвали руководство страны созвать новую сессию парламента для избрания нового премьер-министра страны.