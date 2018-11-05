Спикер Шри-Ланки заявил, что не признает новое правительство

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Спикер Шри-Ланки Кару Джаясурия в понедельник заявил, что не признает новое правительство, пока оно не представит большинство в парламенте, сообщает издание Colombo Page со ссылкой на заявление спикера.
"Поскольку большинство (в парламенте – ред.) считает, что все изменения в парламенте противоречили Конституции и парламентской традиции, и большинство просило признать парламент в его прошлом составе, я вынужден буду признать прежнее положение сил в парламенте, пока одна или другая сторона не смогут продемонстрировать большинство", — подчеркнул спикер.
Джаясурия также раскритиковал президента страны Майтрипалу Сирисена за то, что он изменил своему обещанию созвать парламент 7 ноября. Спикер заявил, что сохранит существовавшее положение сил в парламенте до созыва новой сессии.
Ряд стран, в том числе США, уже выразили озабоченность относительно разворачивающегося политического кризиса на Шри-Ланке и призвали руководство страны созвать новую сессию парламента для избрания нового премьер-министра страны.