Американские демократы могут "потерять" сенат, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Последние прогнозы перед промежуточными выборами в конгресс США показывают, что Демократическая партия имеет очень хорошие шансы на то, чтобы забрать у республиканцев контроль над палатой представителей, но теряет надежды на выигрыш сената.

В ходе выборов 6 ноября будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет.

Демократы готовы взять палату



На протяжении ряда лет в обществе критикуют "застой в конгрессе", когда благодаря "творческой" нарезке избирательных округов в подавляющем их большинстве лишь одна партия имеет реальные шансы на победу. В этом году конкуренция возросла, хотя идут споры о том, насколько она высока в действительности.

Дэвид Лаблин, профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления, считает, что "в игре" практически треть мест в палате представителей. На вопрос РИА Новости он ответил, что в палате конкурентными можно считать 135-140 мест.

Правда, сайт FiveThirtyEight, наиболее успешно предсказывавший результаты выборов с 2008 года, считает сколько-нибудь конкурентными лишь около 110 мест. По его подсчетам, 192 места в палате "надежно" закреплены за демократами, 132 — "надежно" за республиканцами. Еще 51 округ попал в категорию "склоняется к республиканскому кандидату", 17 склоняются к демократам, в 16 небольшое преимущество у республиканцев, в 7 небольшое преимущество у демократов, и всего лишь в 20 округах идет равная борьба.

Немного другие цифры представляет другой известный сайт RealClearPolitics: по его данным, демократы гарантируют себе 203 места в палате представителей, республиканцы — 196, и всего 36 мест пока не определились с партийной принадлежностью.

У республиканцев — структурное преимущество, поскольку большинство округов "нарезали" республиканские законодательные собрания штатов. Однако в пользу демократов свидетельствует сразу ряд факторов.

Прежде всего, почти всегда на промежуточных выборах оппозиция улучшает свои результаты, и часто забирает контроль над одной или двумя палатами конгресса. Таким образом, партии постоянно уравновешивают друг друга по воле избирателей.

Кроме того, у демократов гораздо выше рейтинг: они в среднем на 9 процентных пунктов опережают республиканцев в общенациональных опросах. При таком отрыве даже ухищрения республиканцев с нарезкой округов не помешают демократам отобрать ряд мест, которые раньше были вне их досягаемости.

Наконец, демографические тренды меняются, и творчество с границами за ними не поспевает. В обществе усиливается разделение. Если меньшинства надежно голосуют за демократов, то наиболее крупная группа избирателей — белые — разделена. Белые мужчины, в особенности без высшего образования, с большим отрывом голосуют за республиканцев, белые женщины, особенно с дипломом вуза, со все большим перевесом поддерживают демократов. Все это усиливает конкуренцию в ряде округов.

"Думаю, что шансы на то, что демократы получат контроль (над палатой представителей) очень высоки, вероятно, 85-90%", — сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, руководитель факультета политических наук и международных отношений Делавэрского университета.

Республиканцы пока удерживают сенат

Несмотря на преимущество демократов в опросах, карта выборов в сенат в этом году исключительно трудна для них. Из 35 выборов в сенат лишь восемь удерживаются республиканцами, то есть демократам по определению нужно отстаивать в три с лишним раза больше мест. При этом им нужно из восьми республиканских мест забрать как минимум два места и не потерять ни одного своего, чтобы получить 51 голос в 100-местном сенате. Республиканцев устроит даже потеря одного места — при раскладе 50 на 50 голосовать сможет вице-президент Майк Пенс, который по своей должности председательствует в сенате.

У республиканцев есть два уязвимых места — в Неваде, где сенатор-республиканец Дин Хеллер борется против члена палаты представителей Джеки Розен, а также в Аризоне, где на место ушедшего на пенсию сенатора-республиканца Джеффа Флейка претендует демократ Кирстен Синема и бывший военный пилот, республиканка Марта Максалли. В обеих гонках, если судить по опросам, шансы примерно равны.

Также в Техасе популярный демократ Бето О'Рурк пытается впервые за 35 лет отобрать сенатское место у республиканцев. Ему противостоит действующий сенатор, экс-кандидат в президенты Тед Круз. В Техасе, с его низкими налогами и обилием рабочих мест для людей со средним образованием и ниже, республиканцы десятилетиями удерживают контроль над всеми основными выборными должностями. О'Рурк делает ставку на демографические изменения, которые благоволят демократам, и либеральные форпосты в крупнейших городах штата. У О'Рурка может появиться шанс, если он убедит максимальное число демократов прийти на выборы в штате, где избирательная активность рекордно низка в масштабах всей страны.

Но даже победа в одном или двух из перечисленных штатов может не помочь демократам. В Северной Дакоте сенатор-демократ Хайди Хайткэмп сильно проигрывает в опросах республиканцу Кевину Крамеру, ее поражение на выборах представляется вполне возможным. В Миссури и Индиане сенаторы-демократы Клэр Маккаскилл и Джо Доннелли имеют небольшое преимущество в упорной борьбе. Кроме того, республиканцы задействовали президента США Дональда Трампа, который в предвыборном туре по стране пытается помочь партийным кандидатам отобрать сенатские места демократов Джона Тестера из Монтаны и Джо Манчина из Западной Виргинии.

И Монтану, и Западную Виргинию Трамп выиграл на президентских выборах с очень большим преимуществом. Наконец, во Флориде бывший астронавт и нынешний сенатор-демократ Билл Нельсон борется за свое кресло с уходящим губернатором штата Риком Скоттом, за которого агитирует Трамп. Если демократы потеряют два или даже одно место во всех перечисленных штатах, их надеждам на сенат может прийти конец.

В случае, если палаты конгресса окажутся разделены между двумя партиями, демократы смогут блокировать основные законодательные инициативы республиканцев и администрации Трампа. Они также расширят давление на администрацию в комитетах конгресса, осуществляющих надзорные функции. При этом демократы не смогут проводить в жизнь бюджет и законы без поддержки республиканского большинства в другой палате, так что партиям придется договариваться. Во внешней политике, традиционно являющейся прерогативой исполнительной власти, оппозиция вряд ли сможет играть значительную роль.