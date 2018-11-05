Американские демократы могут "потерять" сенат, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Последние прогнозы перед промежуточными выборами в конгресс США показывают, что Демократическая партия имеет очень хорошие шансы на то, чтобы забрать у республиканцев контроль над палатой представителей, но теряет надежды на выигрыш сената.
В ходе выборов 6 ноября будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет.
Демократы готовы взять палату
Дэвид Лаблин, профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления, считает, что "в игре" практически треть мест в палате представителей. На вопрос РИА Новости он ответил, что в палате конкурентными можно считать 135-140 мест.
Правда, сайт FiveThirtyEight, наиболее успешно предсказывавший результаты выборов с 2008 года, считает сколько-нибудь конкурентными лишь около 110 мест. По его подсчетам, 192 места в палате "надежно" закреплены за демократами, 132 — "надежно" за республиканцами. Еще 51 округ попал в категорию "склоняется к республиканскому кандидату", 17 склоняются к демократам, в 16 небольшое преимущество у республиканцев, в 7 небольшое преимущество у демократов, и всего лишь в 20 округах идет равная борьба.
Немного другие цифры представляет другой известный сайт RealClearPolitics: по его данным, демократы гарантируют себе 203 места в палате представителей, республиканцы — 196, и всего 36 мест пока не определились с партийной принадлежностью.
У республиканцев — структурное преимущество, поскольку большинство округов "нарезали" республиканские законодательные собрания штатов. Однако в пользу демократов свидетельствует сразу ряд факторов.
Прежде всего, почти всегда на промежуточных выборах оппозиция улучшает свои результаты, и часто забирает контроль над одной или двумя палатами конгресса. Таким образом, партии постоянно уравновешивают друг друга по воле избирателей.
Наконец, демографические тренды меняются, и творчество с границами за ними не поспевает. В обществе усиливается разделение. Если меньшинства надежно голосуют за демократов, то наиболее крупная группа избирателей — белые — разделена. Белые мужчины, в особенности без высшего образования, с большим отрывом голосуют за республиканцев, белые женщины, особенно с дипломом вуза, со все большим перевесом поддерживают демократов. Все это усиливает конкуренцию в ряде округов.
"Думаю, что шансы на то, что демократы получат контроль (над палатой представителей) очень высоки, вероятно, 85-90%", — сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, руководитель факультета политических наук и международных отношений Делавэрского университета.
Республиканцы пока удерживают сенат
У республиканцев есть два уязвимых места — в Неваде, где сенатор-республиканец Дин Хеллер борется против члена палаты представителей Джеки Розен, а также в Аризоне, где на место ушедшего на пенсию сенатора-республиканца Джеффа Флейка претендует демократ Кирстен Синема и бывший военный пилот, республиканка Марта Максалли. В обеих гонках, если судить по опросам, шансы примерно равны.
Также в Техасе популярный демократ Бето О'Рурк пытается впервые за 35 лет отобрать сенатское место у республиканцев. Ему противостоит действующий сенатор, экс-кандидат в президенты Тед Круз. В Техасе, с его низкими налогами и обилием рабочих мест для людей со средним образованием и ниже, республиканцы десятилетиями удерживают контроль над всеми основными выборными должностями. О'Рурк делает ставку на демографические изменения, которые благоволят демократам, и либеральные форпосты в крупнейших городах штата. У О'Рурка может появиться шанс, если он убедит максимальное число демократов прийти на выборы в штате, где избирательная активность рекордно низка в масштабах всей страны.
И Монтану, и Западную Виргинию Трамп выиграл на президентских выборах с очень большим преимуществом. Наконец, во Флориде бывший астронавт и нынешний сенатор-демократ Билл Нельсон борется за свое кресло с уходящим губернатором штата Риком Скоттом, за которого агитирует Трамп. Если демократы потеряют два или даже одно место во всех перечисленных штатах, их надеждам на сенат может прийти конец.
В случае, если палаты конгресса окажутся разделены между двумя партиями, демократы смогут блокировать основные законодательные инициативы республиканцев и администрации Трампа. Они также расширят давление на администрацию в комитетах конгресса, осуществляющих надзорные функции. При этом демократы не смогут проводить в жизнь бюджет и законы без поддержки республиканского большинства в другой палате, так что партиям придется договариваться. Во внешней политике, традиционно являющейся прерогативой исполнительной власти, оппозиция вряд ли сможет играть значительную роль.