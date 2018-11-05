Защита Винника требует от Франции аннулировать европейский ордер об аресте

АФИНЫ, 5 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Во Франции подан иск об аннулировании европейского ордера об аресте россиянина Александра Винника, при этом французские власти отказались предоставить защите возможность ознакомления с документами, на основании которых ведется его уголовное преследование и выдан ордер на его арест, сообщил РИА Новости руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

Винник был арестован в Греции на основании американского запроса об экстрадиции по обвинению в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи добивается Россия. 15 июня Франция издала европейский ордер об аресте Винника, обвинив его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления до 14 июня 2018 года, а это значит — прямо из греческой тюрьмы

Европейский ордер предусматривает упрощенный порядок выдачи лиц по требованию страны-члена Евросоюза.

Верховный суд Греции Ареопаг 5 ноября рассмотрит апелляцию на решение суда в Салониках о выдаче Винника во Францию.

Заявление об аннулировании ордера

Защита Винника потребовала отменить европейский ордер на арест.

"Французский адвокат направила в следственную палату заявление об аннулировании европейского ордера об аресте и решения о европейском дознании, которые были выданы против Александра Винника. Этот 40-страничный документ будет приобщен в момент рассмотрения дела греческим судом", — сообщил защитник.

"Мы считаем, что с сегодняшнего дня этот ордер не действует, поскольку его действие обжаловано, а уголовное дело во Франции в отношении моего клиента отсутствует", — сказал Мусатов.

Франция не предоставляет дело адвокатам

По его словам, во Франции отказываются знакомить адвоката Винника с материалами дела.

"Французский адвокат 19 октября обратилась с просьбой предоставить доступ к следственному делу, затем 22 и 23 октября повторила просьбу к следственному судье. "Мне было отказано на том основании, что мой клиент не является подследственным. Госпожа следственная судья обосновала отказ в предоставлении доступа к уголовному делу отсутствием нахождения моего клиента под следствием", — процитировал Мусатов письмо французского адвоката.

По его словам, на просьбу дать письменный ответ адвокат также не получила никакой реакции. "Это нарушает права Винника", — заявил адвокат.

При этом в изданном французскими властями решении о дополнительном европейском дознании от 23 августа 2018 года Винника называют подследственным, что по закону дает адвокату право ознакомиться с делом и приступить к защите, заметил Мусатов.

"Это европейское дознание удивительно и противоречиво. Французы не могут определиться с процессуальным статусом Винника. В документах, переданных в Грецию, он фигурирует как подследственный, а во Франции этот статус не подтверждают. Причиной выдачи европейского ордера об аресте остается только информация о преступлениях, переданная французам американским следствием, на основании которой они, не проверив, выдали ордер", — сказал Мусатов.

Мусатов заявил также, что европейский ордер на арест, предусматривающий упрощенную процедуру ареста и выдачи гражданина, нарушает статью 13 Европейской конвенции о правах человека.

"По своей сути европейский ордер является посягательством на фундаментальные права и свободы человека. Он не дает возможности человеку обжаловать свой арест, нарушает право на информацию об обвинении, чтобы подготовиться к защите", — пояснил Мусатов.

"Это абсолютно абсурдная ситуация. Человека арестовывают, но жалобу на признание ареста незаконным отказываются принимать, поскольку человек, против которого издан ордер об аресте, не был отдан под следствие и не является стороной в следственном производстве. Абсурд. Это судебный произвол", — подчеркнул Мусатов.

По его словам, защита потребовала аннулировать европейский ордер на арест.

"Греческий суд игнорирует свои решения"

Мусатов заявил также, что греческий суд не принимает во внимание те факты, которые он уже установил.

"Верховный суд Греции в своем решении по нашей апелляции на выдачу в США не принял во внимание первый пункт обвинения, предъявленное прокуратурой Калифорнии, о якобы нарушении электронной биржей ВТС-е лицензионных правил США, поскольку таких законов в самих Соединенных Штатах на тот момент не было. То есть, сайт и биржа действовали законно. Про этот факт все забыли. Французы в своем ордере ссылаются на это же обвинение, а греческий суд уже постановил, что это обвинение ничтожно", — рассказал защитник.

"Они не берут во внимание факты, которые сами же установили", — сказал адвокат.

Мусатов заявил, что состав суда Ареопага по делу Винника является незаконным, так апелляцию на французский запрос рассматривают те же судьи, которые выносили решение на выдачу Винника в США.

"Трое судей в сегодняшнем составе суда уже принимали решение о его выдаче в Соединенные Штаты. При этом французское и американское дела связаны, и это мнение сами французов, которые действуют на основании американской информации в интересах Америки. Судят те же судьи, которые его отдали в Америку. Председатель суда та же. Поэтому отвод суду будет заявлен", — сказал Мусатов.

На предыдущем заседании суд отклонил требование вывести из дела этих судей.

"Суд очень торопится заслушать данное дело. Председатель суда на предыдущем заседании начала допрос Винника, чтобы обвинить его и защиту в затягивании процесса. Но ей не удалось тогда сделать этого", — заключил Мусатов.

Дело Винника

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия.

Запрос о выдаче Винника направила греческим властям и Франция. Франция обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года Винник уже находился в греческой тюрьме, а во Франции никогда не был.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру.