КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве херсонской активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк скоро будет завершено, исполнители и организатор предстанут перед судом, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе… Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором провели 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в воскресенье провел совещание в связи со смертью Гандзюк.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.