В Венесуэле трое военных погибли в столкновениях с бойцами колумбийской АНО

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Трое военных венесуэльской национальной боливарианской гвардии погибли, еще десять пострадали в результате столкновения с предполагаемыми бойцами колумбийской Армии национального освобождения (АНО), сообщает радиостанция Caracol.

По данным радиостанции, столкновение произошло в штате Амасонас на границе с Колумбией.

"Мы выяснили, что в результате событий в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас мы потеряли троих товарищей, десять получили ранения", — заявила венесуэльская национальная гвардия в Twitter.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями Колумбии с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.