Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отвечает на вопросы китайских интернет-пользователей. Онлайн-конференция проходит в штаб-квартире Шанхайской медиагруппы.

В понедельник начался официальный визит Медведева в Китай, который продлится до 7 ноября.

Сегодня глава кабмина принял участие в открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.

Кроме того, российский премьер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета республики Ли Кэцяном. Они обсудят основные направления сотрудничества двух стран. К подписанию готовится объемный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов по различным аспектам двустороннего взаимодействия.

Объединенная Шанхайская медиагруппа (sumg.com.cn) — одна из крупнейших в Китае медиагрупп, специализирующаяся на печатной прессе и интернет-медиа. В структуру компании входят более 20 печатных СМИ и 20 сайтов. Флагманские газеты: Jiefang Daily, Wenhui Press Group и Xinmin Evening News. Основной новостной сайт — The Paper.