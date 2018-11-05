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В Мексике отпраздновали День мертвых

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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийГород Патскуаро в День мертвых, Мексика, штат МичоаканГород Патскуаро в День мертвых, Мексика, штат Мичоакан
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

ПАТСКУАРО (Мексика), 5 ноя – РИА Новости, Елена Карьгина. Несмотря на зловещее название и налет "чертовщины", мексиканский День мертвых имеет гораздо больше общего с православными родительскими субботами, чем кажется на первый взгляд.

Корреспондент РИА Новости убедился в этом, побывав в самом сердце празднований этого наиболее веселого праздника Мексики.

Смысл праздника

Мама с дочерью, участвующие в параде в честь дня мертвых
© Фото : Елена Карьгина
Черепа, Катрины и алтари: в Мексике празднуют День мертвых
Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить своих близких, и живые должны встретить их с радостью и любовью. Празднования, связанные со смертью и последующим путешествием в иной мир, проводились на территории современной Мексики еще до прибытия испанцев, правда, тогда местные народы отмечали его в августе, посвящая торжества детям, памяти усопших и отдавая дань уважения богине Миктекасиуатль, жене бога мертвых Миктлантекутли.

Испанцы попытались внести в языческий ритуал христианские традиции: перенесли его на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней. Однако он все равно не стал полностью христианским, сохранив множество языческих черт и атмосферу радости и веселья. Да и символом Дня мертвых остается не столько крест, сколько череп — из сахара, шоколада, папье-маше, марципанов, пластмассы, железа и даже бисера.

© РИА Новости / Елена КарьгинаУличный шарманщик, загримированный ко Дню мертвых в столице Мексики
© РИА Новости / Елена Карьгина
Уличный шарманщик, загримированный ко Дню мертвых в столице Мексики

Патскуаро: бдение на могилах ночью, песни на кладбищах днем

Творческий коллектив Банда Монументаль на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Зрителей "Спасской башни" покорил мексиканский мариачи
Городок Патскуаро на одноименном озере в мексиканском штате Мичоакан находится в четырех часах езды от Мехико, и это одно из самых популярных мест для празднования Дня мертвых. Настолько, что номера в отелях здесь стоит заказывать минимум за полгода, а еще лучше за год.

Местных и иностранных туристов всех мастей привлекает островок Ханицио с населением 2,5 тысячи человек и традицией проводить всю ночь с 1 на 2 ноября на небольшом кладбище, встречая души умерших родственников.

© РИА Новости / Елена КарьгинаМузыканты-марьячи исполняют песни прямо на могилах в День мертвых. Патскуаро, штат Мичоакан, Мексика
© РИА Новости / Елена Карьгина
Музыканты-марьячи исполняют песни прямо на могилах в День мертвых. Патскуаро, штат Мичоакан, Мексика

Закутанные в пончо и шапки (температура ночью в Патскуаро и окрестностях доходит до 8 градусов), туристы выстраиваются в длинные очереди на лодки, чтобы перебраться на островок. А там – шумная вечеринка на весь остров с музыкой, текилой, кофе, рестораны с едой, а на маленьком кладбище – могилы, украшенные лепестками оранжевых бархатцев, горы цветов, свечей, фруктов, и местные жители, дежурящие у могил близких.

В Патскуаро есть легенда, согласно которой души умерших превращаются в бабочек и в эту ночь летают над озером в поисках своих живых друзей и родственников. День мертвых как раз совпадает с началом сезона бабочек-монархов, которые прилетают на зимовку в леса штата Мичоакан из США и Канады.

© РИА Новости / Елена КарьгинаМексиканцы в день мертвых приводят на кладбища музыкантов, исполняющих любимые песни усопших. Патскуаро, штат Мичоакан, Мексика
© РИА Новости / Елена Карьгина
Мексиканцы в день мертвых приводят на кладбища музыкантов, исполняющих любимые песни усопших. Патскуаро, штат Мичоакан, Мексика

"Целые сутки – с вечера 1 ноября до ночи 2го – люди без перерыва приезжали и уезжали к нам на остров. Все хотят увидеть наш праздник", — рассказала РИА Новости местная жительница.

В других районах Патскуаро на кладбища ходят днем. Сначала удивляют количество цветов, людей и шум. Затем шокируют музыканты-марьячи, поющие на могилах любимые песни усопших, и очередь желающих заказать еще одну.

Но если приглядеться, то можно увидеть много общего с традициями родительских суббот, по крайней мере, в сельской местности центральной части России и Поволжья. Многие в Мексике, как и в России, приезжают издалека, обязательно готовят еду и приносят ее с собой, так же вспоминают ушедших. Конечно, никто не танцует у могил, не радуется и не смеется. И, конечно, День мертвых – это совсем не Хэллоуин: если идея последнего в том, чтобы отпугивать злых духов, то у мексиканского праздника духам, наоборот, рады и привечают. Потому что даже духам важно, чтобы их любили и о них помнили.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНочь во время Дня мертвых на кладбище острова Ханицио посреди озера Патскуаро, Мексика, штат Мичоакан
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Ночь во время Дня мертвых на кладбище острова Ханицио посреди озера Патскуаро, Мексика, штат Мичоакан
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